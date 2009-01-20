انتخاب خزاعي رئيسا للجنة التنفيذية لصندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن بيان المكتب الاعلامي للممثلية الايرانية لدى الامم المتحدة , اوضحت فيه انه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للاعمار وصندوق الامم المتحدة للسكان تم انتخاب محمد خزاعي مندوب ايران لدى المنظمة الدولية رئيسا لهاتين المنظمتين الدوليتين لمدة عام واحد.

وجاء ترشيح مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة لهذا المنصب نظرا للانشطة التنموية للجمهورية الاسلامية الايرانية وخبرات خزاعي العديدة على مستوى المنظمات الدولية والشؤون التنموية وحظي بتأييد اغلبية اعضاء اللجنة التنفيذية واعضاء الدول المتقدمة والنامية.

وهذه اول مرة يتم فيها انتخاب مندوب ايران لرئاسة اللجنة التنفيذية المشتركة لبرنامج الامم المتحدة للاعمار وصندوق الامم المتحدة للسكان.

وجاء انتخاب الممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لهذا المنصب بالرغم من المعارضة العلنية والعراقيل الخفية التي اثارتها بعض الدول المغرضة ومن بينها بريطانيا وفرنسا وامريكا.

وتأسس برنامج الامم المتحدة للاعمار في عام 1966 ويعد الذراع الرئيسي للمنظمة الدولية في مجال قضايا التنمية والبنى التحتية وتبلغ قيمة النشاطات التنموية للبرنامج في انحاء العالم اربعة مليارات دولار سنويا.

وتأسس صندوق الامم المتحدة للسكان في عام 1969 ويهدف الى الارتقاء بالمؤشرات النوعية للسكان وتقديم المساعدات الى الدول النامية , ولديه انشطة في اكثر من 140 بلدا ولديه مكاتب في 105 بلدان , ويبلغ حجم انشطته المالية مليار دولار سنويا./انتهى/







