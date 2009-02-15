مؤتمر اسطنبول يؤكد توحيد الصفوف للدفاع عن القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الانباء السورية ان البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في اسطنبول شدد على أن مقاومة الاحتلال الصهيوني حق مشروع للشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الوطنية واجب على الجميع.

واعتبر البيان الختامي أن القضية الفلسطينية هي قضية اسلامية وليست قضية وطنية او قومية مؤكدا أن مقاومة المحتل حق مشروع للشعب الفلسطيني ودعم هذه المقاومة واجب على الأمة كلها.

واتفق المشاركون في المؤتمر على دعوة الحكومات العربية إلى إتاحة الفرصة أمام شعوبها لتقديم كل أشكال الدعم المادي المعنوي للشعب الفلسطيني.

واتفق جميع المشاركين على تحية وتقدير مواقف الشعوب العربية والاسلامية، معربين عن تقديرهم للشعب التركي على مواقفه الشجاعة أثناء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

وشارك في المؤتمر العديد من قادة المقاومة الفلسطينية من بينهم القياديان في حركة حماس أسامة حمدان ومحمد نزال وعدد كبير من العلماء والدعاة والمفكرين وشخصيات سياسية وعلمية وفكرية./انتهى/