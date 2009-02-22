متكي يؤكد على ضرورة التصدي الجاد للاشرار واعداء العلاقات الايرانية الباكستانية

وافادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية طالب خلال استقباله السفير الباكستاني محمد بخش عباسي بالتصدي الجاد للاشرار واعداء العلاقات الايرانية الباكستانية وكل جهة تحاول الاساءة الى العلاقات الثنائية.

ووصف متكي الارهابيين ومنتهكي حدود الصداقة بين البلدين بانهم عملاء الاجانب , مضيفا : يجب تسليم هذه العناصر الى البلد المبدأ.

واعتبر وزير الخارجية الحكومة الباكستانية بانها تتحمل مسؤولية سلامة الدبلوماسي الايراني المختطف , داعيا باكستان الى تكثيف جهودها من اجل اطلاق سراحه./انتهى/