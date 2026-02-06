آخر الأخبار حول المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية؛ انتهت المحادثات مؤقتاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت صباح اليوم الجمعة محادثات غير مباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، تركز على الملف النووي، بوساطة سلطنة عُمان في مسقط .

وغادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء أمس، إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي لإجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة.

بخصوص مغادرة وزير خارجية بلادنا إلى مسقط لإجراء حوار دبلوماسي رسمي، والتوصل إلى تفاهم عادل ومحترم، بما يضمن مصالح الشعب الإيراني، ويصون السلام والاستقرار في المنطقة، كتب إسماعيل بقائي في رسالة على شبكة إكس: "يجري هذا الحوار الدبلوماسي بحزم، بهدف التوصل إلى تفاهم عادل ومقبول ومحترم بشأن القضية النووية".

وأضاف: "إن التجارب المريرة الماضية، بما فيها الإخلال السابق بالالتزامات، والعدوان العسكري على ايران، والتدخلات الخارجية في يناير، ما زالت ماثلة أمام أعيننا، ونحن نعتبر أنفسنا ملزمين دائماً بالمطالبة بحقوق الشعب الإيراني. وفي الوقت نفسه، تقع على عاتقنا مسؤولية عدم تفويت أي فرصة لاستخدام الدبلوماسية لضمان مصالح الشعب الإيراني، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نُقدّر جهود جميع الدول الصديقة المجاورة والإقليمية التي اضطلعت بدور مسؤول وفعّال في صياغة هذه العملية، ونأمل أن يشارك الجانب الأمريكي أيضاً في هذه العملية بمسؤولية وواقعية وجدية".

تجدر الإشارة إلى أنه، وفقًا لمصادر مطلعة، يقتصر جدول أعمال هذه المحادثات على القضايا المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات.

ووفقًا لهذا التقرير، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارًا وتكرارًا أن دخولها في هذه المحادثات يهدف إلى الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، وفي الوقت نفسه تقييم جدية الطرف الآخر وحسن نيته.

كما أوضحت إيران أن طرح قضايا خارج الإطار النووي، بما في ذلك القضايا الدفاعية أو الإقليمية، ليس مدرجًا على جدول أعمال محادثات مسقط.