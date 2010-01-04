مهمانبرست يشرح أسباب تأجيل موعد زيارة وفد برلماني أوروبي الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مهمانبرست وفي معرض رده على سؤال لأحد الصحافيين بشأن موعد زيارة وفد الاتحاد الاوروبي الى طهران , قال "من اجل تحقيق أقصى قدر من التعاون البرلماني المتبادل والبناء واعداد البرامج الضرورية , فقد تقرر إرجاء موعد الزيارة الى وقت آخر سيتم الاتفاق عليه عبر القنوات ذات العلاقة ".

وأضاف , لقد أبلغنا الجانب الأوروبي بهذا الموضوع .

وكانت مصادر إعلامية أعلنت في وقت سابق ان وفدا من الاتحاد الاوروبي يضم 11 شخصية برلمانية سيقوم بزيارة الاسبوع القادم الى ايران .

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا النبأ موضحا ان محادثات الوفد البرلماني الاوروبي في طهران ستتركز على رفع مستوى التعاون البرلماني , كما أشار الى ان هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة مجلس الشورى الاسلامي ./انتهى/