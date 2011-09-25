فيلم يظهر انتهاكات وممارسات قمعية لقوات النظام البحريني ضد المحتجين

ورصد الشريط عدداً من قوات الامن البحرينية وهم ينهالون بالضرب على أحد المحتجين بالعصي والهراوات والارجل وهو يصرخ "الله اكبر" فيما يحاول أخرون القيام بتخدير زوجته الغاضبة بواسطة الغاز المسيل للدموع تمهيدا لاعتقالهما. تاتي هذه الممارسات القمعية في ضوء التظاهرات الاخيرة التي شهدتها العاصمة المنامة المطالبة بالاصلاح الدستوري ووقف الاعتقالات والمحاكمات العسكرية بحق ابناء الشعب البحريني./انتهى/

