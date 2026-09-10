ميناء المخا الاستراتيجي على أعتاب سيطرة القوات المسلحة اليمنية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت على أعتاب السيطرة على ميناء المخا الاستراتيجي في غرب البلاد وعلى ساحل البحر الأحمر.

وأفاد مراسل الميادين بأن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على مناطق الوازعية والخوخة وحيس، واقتربت من مداخل ميناء المخا الاستراتيجي.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من السيطرة على مناطق وقواعد عسكرية مهمة في ميناء المخا غرب محافظة تعز.

وبحسب مراسل الميادين، سيطرت القوات اليمنية على قاعدة خالد، وكذلك قاعدة جبل النار، التي تعد مقر قيادة مرتزقة السعودية في الساحل الغربي.

وأكدت وسائل إعلام يمنية أن عدداً كبيراً من مرتزقة السعودية في مطار المخا سلموا أنفسهم للقوات المسلحة اليمنية.

كما أعلن طارق صالح، قائد مرتزقة السعودية في الساحل الغربي لليمن، أنهم اضطروا إلى إعادة ترتيب قواتهم والانسحاب إلى جنوب ميناء المخا.

وتأتي هذه الأخبار في وقت لم تصدر فيه القوات المسلحة اليمنية بياناً رسمياً حول سيطرتها على ميناء المخا، لكن رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية أن حركة أنصار الله سيطرت على مدينة المخا، وتسيطر على نحو 2600 كيلومتر مربع من مساحة هذا الميناء الاستراتيجي.

كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري وشهود يمنيين سيطرة قوات حركة أنصار الله على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر.

والمخا ميناء استراتيجي على ساحل البحر الأحمر وقريب من مضيق باب المندب. وتكمن أهميته بشكل خاص في السيطرة على مسار الملاحة في البحر الأحمر ورصده، ونقل البضائع، وموقعه العسكري في الحرب اليمنية، وسقوطه يعني فقدان السعودية أهم قاعدة عسكرية ولوجستية لها على السواحل الغربية لليمن.

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