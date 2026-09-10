الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن الجزائر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الجزائر، في معرض إعلانها هذا الخبر، أنها اتخذت هذا القرار بعد وصول جميع السبل للحفاظ على العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، مؤكدة هذا الخبر، أنها منحت السفير الإماراتي مهلة 48 ساعة للامتثال لقرار قطع العلاقات الثنائية.

وشددت الوزارة على أن قرار قطع العلاقات الثنائية مع الإمارات اتُخذ رداً على تصاعد الإجراءات الاستفزازية والعدائية من أبوظبي.

ولم تتفاعل السلطات الإماراتية الرسمية مع هذا الخبر بعد.

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