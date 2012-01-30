ايران تصمم وتصنع طائرة بدون طيار جديدة

وقال مهدي ايرجي، منفذ المشروع، لمراسل وكالة مهر للانباء: ان هذه الطائرة هي من طراز A1 من الطائرات بدون طيار، ولديها القابلية للتحليق على ارتفاع 10 آلاف قدم.

ولفت ايرجي الى ان هذه الطائرة بدون طيار قادرة على التحليق لمدة ساعتين، وبإمكانها حمل شحنة خفيفة بوزن 5 كيلوغرام، طيلة ساعتين من التحليق.

وذكر انه يمكن تجهيز هذه الطائرة بالكاميرات الدقيقة والحساسة للصوت والمواد الكيميائية والاصباغ، ولفت الى انه يتم حاليا تثبيت النظام الالكتروني داخل الطائرة. واضاف ان الوقود الاساسي للطائرة هو البنزين، حيث يتم تركيبه مع الزيت.

ومن خصائص هذه الطائرة بدون طيار، تخفيض النفقات وزيادة القابلية للاستخدام، والسهولة في النقل والشحن وزيادة نوعية القيام بالمهام، ولفت الى ان النموذج الصناعي تم تصميمه لحمل شحنات بوزن 50 الى 60 كيلوغراما، في حين ان النموذج الاولي مصمم لحمل شحنات بوزن 12 كيلوغراما./انتهى/