إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر ثقيلة على حدود جنوب شرق البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد رضا شجاعي قال صباح الخميس للصحفيين إنه تم ضبط بندقية نصف ثقيلة من نوع آر بي جي، و27 قنبلة يدوية، وقذيفة عيار 40 ملم، و22 طلقة من آر بي جي 7 في المناطق الحدودية بجنوب شرق البلاد.

وفي شرحه للخبر، أوضح قائد حرس الحدود في سيستان وبلوشستان أن حرس الحدود في المحافظة، وبفضل الإحاطة الاستخباراتية، علموا بنية المهربين المسلحين لنقل أسلحة وذخائر غير مصرح بها، ووضعوا الإجراءات اللازمة لمواجهتهم.

وأضاف أنه بعد تحديد المنطقة، وأثناء الاشتباك مع المهربين المسلحين، تمكن حرس الحدود من ضبط بندقية نصف ثقيلة من نوع آر بي جي، و27 قنبلة يدوية، وقذيفة عيار 40 ملم، و22 طلقة من آر بي جي 7.

وأوضح العميد شجاعي أن المهربين فروا من المكان مستغلين الظروف الجغرافية للمنطقة، وأن جهود تحديد هويتهم واعتقالهم لا تزال قيد التنفيذ.

واختتم قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان بالقول إن المهربين كانوا يعتزمون إدخال هذه الأسلحة والذخائر لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن، لكن يقظة حرس الحدود وإجراءاتهم في الوقت المناسب أحبطت مخططاتهم.

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