وزير الاقتصاد يزور مجمعاً بتروكيماوياً متضرراً في الحرب الأخيرة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد علي مدني زاده، وزير الاقتصاد والشؤون المالية، زار صباح الخميس، في إطار متابعة برامجه في محافظة بوشهر، المنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة في بارس، وتفقد الأقسام المتضررة من أحد مجمعات البتروكيماويات جراء الحرب الأخيرة.

وخلال هذه الزيارة، اطلع الوزير ميدانياً على حجم وأبعاد الأضرار التي لحقت بالمنشآت، وحالة الأقسام المتضررة، وسير الإجراءات المتخذة لإعادة الإعمار وعودة هذا المجمع إلى دورة الإنتاج.

كما أجرى مدني زاده محادثات مع مديري ومسؤولي هذه المجمعات الصناعية، حول آخر وضع للإنتاج، والقضايا والتحديات القائمة، واحتياجات هذه الصناعات لاستمرار النشاط وتعويض الخسائر.

وتعتبر منطقة بارس الجنوبي واحدة من أهم أقطاب إنتاج النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية في البلاد، وتلعب دوراً مهماً في تأمين الطاقة والإنتاج والتصدير والإيرادات الأجنبية، وتولي إعادة الإعمار السريع للمنشآت المتضررة في هذه المنطقة أهمية خاصة.

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