موسكو تقترح على مجلس الامن الدولي ارسال مبعوث خاص الى سوريا

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن "موسكو تقترح على مجلس الأمن الدولي تكليف الأمين العام للامم المتحدة بإرسال مبعوث خاص الى سورية من أجل ضمان أمن نقل المساعدات الانسانية الى السوريين".
وكان فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة أعلن يوم الاثنين أن روسيا بصدد طرح اقتراح لمجلس الامن الدولي حول تقديم المساعدات الانسانية الى السوريين./انتهى/
اقترحت موسكو على مجلس الامن ارسال مبعوث خاص الى سوريا من أجل ضمان تقديم المساعدات الانسانية الى السوريين بشكل آمن.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن "موسكو تقترح على مجلس الأمن الدولي تكليف الأمين العام للامم المتحدة بإرسال مبعوث خاص الى سورية من أجل ضمان أمن نقل المساعدات الانسانية الى السوريين".
رمز الخبر 1540932
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