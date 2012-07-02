مصدر ايراني :السعودية وعدت بحل مشكلة التأشيرة للإيرانيين

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي "حسين نقوي حسيني" خلال تصريح خاص لوكالة مهرللانباء حول جلسة لجنة الأمن القومي التي انعقدت مساء امس بحضور وزير الخارجية علي اكبر صالحي أن وزير الخارجية صرح بأنه تمت المحادثات بين ايران والسعودية حول موضوع تأشيرةدخول الحجاج الايرانيين الي الاراضي السعوديه وأن ايران تبذل كل جهودها لحل مشكلة التأشيرة كما ان السعودية قد وعدت بحل لهذه المشكلة

واضاف نقوي أن السعودية قد اعطتنا وعودا في السابق ولكن الى الآن لم يتم التوصل لاي حل وما نأمله ان تطبق هذه الوعود علي ارض الواقع./انتهى.

