مؤتمر الحوار الوطني السوري يواصل اعماله بطهران وراء الابواب المغلقة

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء بأن الجلسة المسائية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في طهران، بدأت عصر اليوم الاحد، في فندق استقلال، بمشاركة ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية، وراء الابواب المغلقة.

وفي الجلسة الصباحية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، ألقى ممثلو الصين وروسيا كلمات، فيما تلا السفير الروسي الخطاب الذي وجهه وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف الى المؤتمر.

كما القى شخصيات من العراق ومصر والبرازيل ولبنان ونيكاراغوا وتركيا كلمات في الجلسة الصباحية للمؤتمر، شرحوا فيها مواقف بلدانهم فيما يتعلق بحل الازمة السورية.

ومن المقرر ان يجري ممثلو المعارضة والحكومة السورية، في الجلسة المسائية محادثات مع بعضهم بعضا.

وقد بدأت اعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري صباح اليوم الاحد في طهران، تحت شعار "نعم للديمقراطية، لا للعنف"، بكلمة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، علي اكبر صالحي.

وهذه هي المرة الاولى التي يجتمع فيها ممثلون عن المعارضة مع ممثلين عن الحكومة السورية حول طاولة واحدة لإجراء حوار حول سبل حل الازمة السورية.

ويشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري حوالي 200 شخصية سورية وغير سورية./انتهى/