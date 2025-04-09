عشرات الشهداء والجرحى ضحايا العدوان الأمريكي على عدة مناطق في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان وزارة الصحة والبيئة اليمنية اكدت في بيان استشهاد ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال وامرأتان وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات العدوان الأمريكي على مدينة أمين مقبل والعدد مرشح للزيادة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل للبحث عن ضحايا تحت الركام نتيجة القصف الأمريكي الذي خلف أضرارا كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.

وأدانت وزارة الصحة بشدة استمرار العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. معتبرا ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وكان العدوان الأمريكي شن مساء الثلاثاء سلسلة غارات على مدينة أمين مقبل السكنية بالحديدة خلفت أضرارا كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.

كما عاود العدوان الأمريكي يوم الثلاثاء، شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي شن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء.

وقال المصدر أن العدوان الأمريكي شن 10 غارات على جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء.

كما شن العدوان الأمريكي الثلاثاء ، سلسلة غارات على محافظتي ذمار وإب.

وأوضحت مصادر محلية أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات عددا من المزارع غربي مدينة ذمار مخلفا خسائر بشرية ومادية.. مبينة أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى الأماكن المستهدفة، وانتشلت ثلاثة مصابين من حراس وعمال المزارع.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان الأمريكي شن ثلاث غارات على شبكة الاتصالات في منطقة جبل الشماحي في مديرية بعدان بمحافظة إب.

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