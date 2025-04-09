مشاورات إيرانية روسية لتسريع بناء خط سكة حديد رشت-أستارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن السفارة الإيرانية في موسكو، أن الجانبين ناقشا في هذا اللقاء وضع التعاون بين البلدين في الممر الشمالي الجنوبي، وخاصة مشروع بناء خط سكة حديد رشت - أستارا، والحلول التشغيلية لتسريع تنفيذ هذا المشروع.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للاتفاقيات الأخيرة بين وزيري الطرق والتنمية الحضرية (النقل) في البلدين، وأكدا على ضرورة تسريع التعاون، خاصة في ضوء الاهتمام الذي يوليه كبار المسؤولين في البلدين والآفاق المشرقة للغاية للعلاقات في مجالات النقل.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجالات جديدة للتعاون في مجال النقل وتطوير الفروع المختلفة للممر الشمالي الجنوبي.

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