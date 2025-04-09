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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص

مشاورات إيرانية روسية لتسريع بناء خط سكة حديد رشت-أستارا

مشاورات إيرانية روسية لتسريع بناء خط سكة حديد رشت-أستارا

التقى ديمتري زویریف، نائب وزير النقل في الاتحاد الروسي، مع كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، وناقشا تسريع بناء خط سكة حديد رشت-أستارا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن السفارة الإيرانية في موسكو، أن الجانبين ناقشا في هذا اللقاء وضع التعاون بين البلدين في الممر الشمالي الجنوبي، وخاصة مشروع بناء خط سكة حديد رشت - أستارا، والحلول التشغيلية لتسريع تنفيذ هذا المشروع.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للاتفاقيات الأخيرة بين وزيري الطرق والتنمية الحضرية (النقل) في البلدين، وأكدا على ضرورة تسريع التعاون، خاصة في ضوء الاهتمام الذي يوليه كبار المسؤولين في البلدين والآفاق المشرقة للغاية للعلاقات في مجالات النقل.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجالات جديدة للتعاون في مجال النقل وتطوير الفروع المختلفة للممر الشمالي الجنوبي.

/انتهى/

رمز الخبر 1956418

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