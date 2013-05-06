جليلي:الازمة السياسية العراقية قابلة للحل في ظل الحوارات البناءة

وافادت وكالة مهر للانباء ،ان سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي سعيد جليلي اكد لدى استقباله عقيلة رئيس جمهورية العراق جلال الطالباني ان العراق تمكن من الخروج من التحديات التي واجهته سابقا على وقع الشراكة والتوافق بين القوى والاحزاب السياسية العراقية منوها ان الازمة السياسية العراقية الراهنة حلها الوحيد يتمثل في التوافق بين الكيانات السياسية و في ظل الحوارات البناءة .

ومن جهتها اكدت عقيلة الرئيس العراقي السيده هيرو ابراهيم احمد والتي تترأس وفدا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في زيارة الى طهران على عمق العلاقة بين البلدين حيث اعربت عن رغبة بلادها في تعزيز نطاق التعاون مع طهران.

كما قامت عقيلة الرئيس العراقي ببحث اخر التطورات في العراق مع سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي .

هذا وقد التقت عقيلة الرئيس العراقي وزير الخارجية علي اكبر صالحي وتباحثت معه الاوضاع في العراق /انتهى/

