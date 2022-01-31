وأفادت وكالة مهر للأنبا، ان مستشارية الأمن القومي قالت في بياناً لها اليوم الاثنين أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل سفراء دول السويد والنرويج والدنمارك، جوناس لوڤين، وايريك هوسيم، وستيج بايرز، إضافة إلى الملحق العسكري كريستيان فريز، لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين العراق ودول السويد والنرويج والدنمارك، وبحث التعاون مع حلف الناتو في مجال تدريب القوات العراقية".

وأشار الأعرجي، وفقا للبيان إلى أن "القرار العراقي يقضي بالاستفادة القصوى واستمرار التعاون البنّاء مع حلف الناتو.

ولفت، إلى الخطر الذي يمثله الإرهابيون الموجودون حاليا في سجون قسد، مبينا أن هناك أكثر من عشرة آلاف إرهابي داعشي، وأن تلك القوات غير مؤهلة للتعامل مع هذا الملف.

من جانب آخر، أوضح الأعرجي أن الحوارات بين إيران ودول المنطقة تجري بشكل جيد، وأن احتضان العراق لهذه الحوارات دليل على الدور الإيجابي والبنّاء للدبلوماسية العراقية./انتهى/