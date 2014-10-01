نتنياهو يلتقي اوباما، وايران الموضوع الاساسي للمحادثات بينهما

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "آسوشيتدبرس" ان رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" يلتقي رئيس الولايات المتحدة الامريكية "باراك أوباما" اليوم الاربعاء.

يأتي هذا اللقاء بعد مرحلة من التوتر في العلاقات بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة حول عدة مواضيع مثل فشل مفاوضات التسوية واستمرار بناء المستوطنات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية وهجمات الاحتلال على غزة. وبالطبع الى جانب هذه الخلافات، مخالفة اسرائيل تقديم واشنطن اي تنازل لطهران في المحادثات النووية.

ولذلك فإنه من المرجح ان اهم موضوع سوف يطرح بين اوباما ونتنياهو هو موضوع التوصل الى اتفاق شامل بين ايران و5+1، نظراً لحساسية المرحلة التي وصل اليها المحادثات./انتهى/