كشف تفاصيل سلسلة محادثات سرية بين نتنياهو وبن زايد

وبحسب ما كشفت القناة، فإن المحادثات جرت في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.

ووفقاً للقناة، تناولت المحادثات بين نتنياهو وبن زايد التنسيق بين الطرفين بشأن الملف الإيراني، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع طهران، كما بحثا محاولة "دفع عملية سياسية إقليمية في المنطقة".

وذكر سفير الولايات المتحدة السابق لدى "إسرائيل"، دان شابيرو، أن مستشاري نتنياهو التقوا وأجروا محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في الإمارات المتحدة، في محاولة لتعزيز مثل هذه الخطوة.

وقال شابيرو: "كانت هناك اتصالات بين اسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة لفحص إمكانية عقد مثل هذه الصفقة".

وأضاف: "أنا لا أريد أن أفصح عن الأسماء. ممثلون عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، وممثلو ولي العهد في دولة الإمارات، أجروا محادثات على نحو منتظم، جرت هذه المحادثات في كثير من الأحيان وجهاً لوجه، وفي أحيان أخرى عبر الهاتف".

وتابع شابيرو: أن "المحادثات كان تهدف إلى تبادل الأفكار حول حزمة شاملة حول الملف الإيراني والصراع العربي الفلسطيني وما هو منوط بكل طرف، وما الذي سيجلبه كل طرف. في النهاية لم تنضج هذه العملية، ولم تنشأ حكومة وحدة في إسرائيل".

وأشارت القناة إلى أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل حول العلاقات السرية بين "إسرائيل" والإمارات ضمن سلسلة "أسرار الخليج (الفارسي)".

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت نهاية أغسطس الماضي، أن الإمارات استخدمت في السنوات الأخيرة برنامج تجسس إسرائيلياً اخترقت بواسطته هواتف المعارضين والخصوم في الداخل وفي الخارج؛ منها هواتف أمير دولة قطر، وقائد الحرس الوطني السعودي متعب بن عبد الله، وصحفيين ومثقفين عرب.

المصدر: الخليج أونلاين