دعوة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المقدونية الايرانية لزيارة ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء ان السفير الايراني في مقدونيا "سعيد صادق محمدي" التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية المقدونية "رجائيل اسماعيلي" واشار اثناء اللقاء الى الجهود التي بذلت خلال العام الجاري لتعزيز العلاقات الايرانية المقدونية في مختلف المجالات وخاصة ايجاد البنى التحتية القانونية لتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في الشؤون الاقتصادية والثقافية .

وقال السفير الايراني في مقدونيا : نظرا لأهمية دور البرلمانين الايراني والمقدوني في تعزيز وتسهيل التعاون بين البلدين نأمل ان نشاهد في القريب العاجل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين /انتهى/ .