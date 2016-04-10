مناورات برية للحرس الثوري جنوب شرقي ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء ان العميد باكبور قال في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاحد في مبنى دائرة العلاقات للحرس الثوري في طهران ان هذه المناورات ستجريها القوات البرية للحرس الثوري خلال الاسبوع الجاري.

واضاف العميد باكبور ان المنطقة التي تجري فيها هذه المناورات هي جنوب شرقي البلاد وتشمل محافظة سيستان وبلوجستان وجنوبي محافظة كرمان وجنوبي محافظة خراسان الجنوبية وشرقي محافظة هرمزغان.

واضاف العميد باكبور ان اسلحة جديدة سيتم اختبارها في هذه المناورات.

وردا على سؤال حول الدعم الذي تقدمه بعض الدول للجماعات الارهابية من اجل زعزعة الامن في ايران قال العميد باكبور : لاتوجد جماعة مسلحة تقوم بعمليات ارهابية ضدنا الا وتتلقى الدعم من جهاز مخابرات اجنبة ودولة ثالثة، ان العناصر الارهابية الذين نعتقلهم يعترفون بتلقي الدعم من بعض دول الخليج الفارسي وخاصة السعودية.

وتابع : ان السعودية تسعى الى زعزعة امن بلادنا بواسطة الدعم المالي الذي تقدمه للارهابيين، هناك الان بعض الجماعات التي تنشط في بعض مناطقنا الحدودية وهي قد أسست ونظمت من قبل دول الخليج الفارسي وخاصة الامارات والسعودية /انتهى/.