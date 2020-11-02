معركة جوية لمقاتلات F-14 وميغ 29 في مناورات القوة الجوية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة للجيش الايراني، أن مقاتلات F-14 وميغ 29 نفذت بنجاح عمليات قتال جوي في ظروف قتالية في ساحة محاكية لمعركة حقيقية خلال المناورات التاسعة للقوة الجوية للجيش الايراني " فدائيو الولاية ".

وقال المتحدث باسم مناورات " فدائيو الولاية " التاسعة للقوة الجوية العميد "طيار فرهاد كودرزي": " ان قاذفة سوخوي 24 الاستراتيجية المزودة بصواريخ مطورة ودقيقة تزن نصف طن مصنعة وطنيا من قبل المختصين في سلاح الجو بالجيش، نجحت في تدمير الأهداف الأرضية، بما في ذلك الرادارات الارضية للعدو الوهمي ".

وأضاف انه في هذه المرحلة ايضا نجحت مقاتلات F-14 وميغ 29 في تنفيذ عمليات قتال جوي في ظروف قتال محاكية لساحة المعركة الحقيقية.

واشار العميد طيار كودرزي، الى إن مناورات "اقتدار فدائيي الولاية" التاسعة تجري وفقا لساحة القتال الحقيقية واضاف ان مراقبي وحكام مقر قيادة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقر "خاتم الأنبياء(ص)" يتواجدون في جميع مراحل اجراء المناورات ويقومون بتقييم الإجراءات والإنجازات.

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