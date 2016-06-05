ايران بفريقها الرديف تهزم فنزويلا وتتصدر التصفيات المؤهلة لاولمبياد ريو

وانهى المنتخب ايراني المباراة الاخيرة له بالتصفيات الاولمبية بنتيجة (25/23) ،(27/29)، (21/25) ،(25/18، (15/8)

وكانت ايران قد ضمنت التأهل لدورة الالعاب الاولمبية، بالفوز على بولندا 3/1 امس االسبت ،حيث حققت 6 انتصارات بالتصفيات التي تستضيفها طوكيو، في مقابل خسارة واحدة امام فرنسا، لتنهي مبارياتها السبع برصيد 15 نقطة.

وتصدرت ايران الترتيب مؤقتا قبل انتهاء باقي مباريات اليوم الاحد، حيث تلعب كندا امام الصين، واستراليا امام بولندا، وتواجه فرنسا المتصدر السابق اليابان صاحب الارض.

وتتنافس بالتصفيات المؤهلة لريو 2016، ثمانية فرق هي ايران وفرنسا وبولندا واليابان والصين واستراليا وكندا وفنزويلا للحصول على 4 بطاقات أولمبية، حيث يتأهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى اضافة الى افضل فريق آسيوي./انتهى/