  1. السياسة
٣١ أكتوبر ٢٠١٦ - ٠٩:٢٢

"داعش" يذبح 50 من مسلحيه في نينوى بسبب فرارهم من المعارك

"داعش" يذبح 50 من مسلحيه في نينوى بسبب فرارهم من المعارك

افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الأحد، بأن تنظيم "داعش" ذبح 50 مسلحا ينتمون له في أحد معسكراته غربي المحافظة بسبب فرارهم من المعارك الجارية حاليا مع القوات الامنية العراقية.

وقال المصدر في تصريح اوردته "السومرية نيوز" إن "ما تسمى المحكمة الشرعية التابعة لداعش أصدرت حكما بذبح 50 مسلحا ينتمون للتنظيم بتهمة (الردة) بعد أن فروا من جبهات القتال"، لافتا الى أن "الحكم نفذ في معسكر الغزلاني غربي نينوى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين الذين ذبحوا هم من النازحين الى نينوى الذين أجبرهم التنظيم على الانخراط في صفوفه"، مبينا أن "التنظيم يحث أهالي نينوى عبر خطباء المساجد على التطوع للقتال ضد القوات العراقية".

يذكر أن القوات العراقية المشتركة ضيقت الخناق على تنظيم "داعش" داخل نينوى بعد أن تقدمت بشكل كبير في معاركها التي انطلقت، في (17 تشرين الأول 2016)، وباتت على مسافة قريبة من مركز مدينة الموصل./انتهى/

     

رمز الخبر 1866535

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