عبداللهيان: ندعم مطالب الشعب البحريني على الصعيدين السياسي والمعنوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان عبداللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علق على اقدام السلطات البحرينية لثلاثة شباب فجر اليوم الأحد قائلا " ينبغي على الحكومة البحرينية الاعتماد على شعبها الواعي بدل التعويل على الأجانب".

واعتبر عبداللهيان أن قيام الحكومة البحرينية باعدام هؤلاء الشباب المطالبين بحقوق الشعب البحريني من خلال القنوات الديمقراطية والمشروعة هو انتهاك صريح لحقوق الانسان، مؤكدا أن الصمت المطبق حيال هذه الانتهاكات والتدخلات البريطانية والسعودية السافرة في الشأن الداخلي البحريني يكشف القناع عن حقيقة أدعياء حقوق الانسان في الغرب وكذلك يكشف اللثام عن جوهر من يزعمون بأنهم خدام الحرمين الشريفين.

وأضاف عبداللهيان أن ايران لا تدخل على الاطلاق في الشأن الداخلي البحريني لكنها تدافع عن المطالب المشروعة التي ينادي بها البحرينيون وذلك وفق ميثاق الامم المتحدة./انتهى/