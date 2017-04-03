السفارة الايرانية في هولندا تعلن عن تحضيراتها للانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن السفير الايراني في هولندا علي رضا جهانغيري أكد في كلمة له خلال ندوة الطلبة والمثقفين الايرانيين المقيمين في هولندا على استعداد القنصلية الايرانية في لاهاي للمساعدة وتقديم الخدمات اللازمة لمشاركة واسعة للرعايا الايرانيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واشار جهانغيري الى شعار "الاقتصاد المقاوم، الانتاج وفرص العمل" الذي أطلقه قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على السنة الفارسية الجديدة معرباً عن أمله في مشاركة المغتربين الايرانين في اتخاذ خطوات بناءة لتحقيق هذا الشعار.

وأوضح علي رضا جهانغيري، إن الايرانيين المقيمين في الخارج سيتمكنون من ممارسة حقهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كبقية المواطنين الايرانيين، مضيفاً إن أماكن مشاركتهم في هولندا قد تم تحديدها. /انتهى/.