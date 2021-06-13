سفارتنا جاهزة لبدء العملية الانتخابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير ايران لدى السويد كتب على موقع "تويتر"، انه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لمشاركة مواطنينا الأعزاء في الانتخابات الرئاسية في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في ستوكهولم والعديد من المدن السويدية الأخرى.

وأعلن السفير الإيراني لدى السويد أحمد موسافيفر على صفحته الشخصية على تويتر أن سفارتنا جاهزة للانتخابات الرئاسية، وقال: "كل الاستعدادات اللازمة لمشاركة أبناء وطننا الأعزاء في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 18 يونيو. وستتم الانتخابات في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في ستوكهولم وفي العديد من المدن الأخرى في السويد وفقًا للبروتوكولات الصحية./انتهى/