أضخم اتفاقيات تسليحية بين واميركا والسعودية بأكثر من 350 مليار دولار

وتشمل الاتفاقات الموقعة صفقات عسكرية مستقبلية أيضاً تتخطى قيمتها الإجمالية 350 مليار دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة.وأعلن البيت الأبيض أن الصفقات الموقعة ستدعم أمن الخليج الفارسي بوجه التهديدات الإيرانية والإرهاب، حسب زعمه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصل إلى السعودية في أول جولة خارجية له منذ دخوله البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017، وهو بذلك أول رئيس أميركي يبدأ زياراته الخارجية من الشرق الأوسط. وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في استقبال ترامب في مطار الرياض.

وعقد ترامب محادثات مع العاهل السعودي وولي ولي العهد ومسؤولين آخرين في المملكة، التي وصف مسؤولوها الزيارة بالتاريخية، في وقت قالت فيه صحيفة التايمز البريطانية إن السعوديين يضخون مئتي مليار دولار لإحياء التحالف مع واشنطن./انتهى/