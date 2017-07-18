افتتاح مطار جزيرة هندورابي في الخليج الفارسي

وافادت وكالة مهر للأنباء انه تم اليوم تدشين مطار ومرفأ جزيرة هندورابي في مراسم حضرها النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري"

وبلغت تكلفة انشاء المطار اكثر 515 مليار ريال ايراني ( ما يعادل تقريبا 15 مليون دولار) ويوفر 150 فرصة عمل.

ويبلغ طول المدرج 1480 مترا وعرضه 30 مترا مع اكتاف في جانبي المدرج بعرض 7.50 متر مما يسمح لهبوط طائرات خفيفة من طراز فوكر 50 و ATR ، ومع موقف للطائرات يبلغ طوله 140 مارا وعرضه 80 مترا.

واكن مطار جزيرة هندرابي قد افتتح تجريبيا يوم 25 يناير / كانون الثاني الماضي بهبوط طائرة من طراز 12 Y تقل 18 راكبا من جزيرة كيش جنوب ايران حيث استغرقت مدة الرحلة 12 دقيقة./انتهى/