حكومة كردستان تعرض تجميد نتائج الاستفتاء وبدء حوار مع الحكومة العراقية

واعتبرت أن "الوضع والخطر الذي يتعرض له‌ كردستان والعراق، يفرض على الجميع ان يكون بمستوى المسؤولية‌ التاريخية‌، وعدم دفع الأمور إلى حالة‌ القتال بين القوات العراقية‌ و​البيشمركة​‌"، مشيرةً إلى أن "الهجمات والصدامات بين القوات العراقية‌ والبيشمركة منذ 16/10/2017 وإلى اليوم، أدت إلى وقوع خسائر من الجهتين وقد تؤدي إلى حرب استنزاف وبالتالي إلى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية".

وقالت الحكومة من أن "القتال بين الجهتين لا يفرض انتصار أي طرف، بل يقود البلد الى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة. لذا ومن موقع المسؤولية‌ تجاه شعب كردستان والعراق، نعرض ما يلي على الحكومة‌ والرأي العام العراقي والعالمي".