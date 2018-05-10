  1. السياسة
١٠ مايو ٢٠١٨ - ١٣:٢٦

الولايات المتحدة الامريكية تؤيد العدوان الإسرائيلي على سوريا

الولايات المتحدة الامريكية تؤيد العدوان الإسرائيلي على سوريا

اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز، إن القصف الصاروخي الإسرائيلي للأراضي السورية، يعتبر حقا سياديا للعدو الصهيوني في الدفاع عن نفسه، متهمةً ايران بقصف مواقع عسكرية اسرائيلية في الجولان.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز، أعربت في تصريح لها لقناة "فوكس نيوز" إن العدوان الصاروخي الإسرائيلي على الأراضي السورية، يعتبر "حقا سياديا لتل أبيب في الدفاع عن النفس"

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض  إن المواجهة مع "إسرائيل" في الجولان هي مجرد دليل آخر على أنه لا يمكن الوثوق بايران وتذكرة أخرى جيدة بأن الرئيس اتخذ القرار السليم بالانسحاب من الاتفاق الإيراني.

وأكدت ساندرز على أن واشنطن تدعم أية نشاطات من جانب إسرائيل تهدف لحماية أراضيها. لجدیر بالذكر أن الدفاعات الجوية السورية أعلنت فجر اليوم تصديها لصواريخ العدوان الصهيوني المتكرر على أراضيها. /انتهى/.

رمز الخبر 1883703

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