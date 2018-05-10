الولايات المتحدة الامريكية تؤيد العدوان الإسرائيلي على سوريا

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز، أعربت في تصريح لها لقناة "فوكس نيوز" إن العدوان الصاروخي الإسرائيلي على الأراضي السورية، يعتبر "حقا سياديا لتل أبيب في الدفاع عن النفس"

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المواجهة مع "إسرائيل" في الجولان هي مجرد دليل آخر على أنه لا يمكن الوثوق بايران وتذكرة أخرى جيدة بأن الرئيس اتخذ القرار السليم بالانسحاب من الاتفاق الإيراني.

وأكدت ساندرز على أن واشنطن تدعم أية نشاطات من جانب إسرائيل تهدف لحماية أراضيها. لجدیر بالذكر أن الدفاعات الجوية السورية أعلنت فجر اليوم تصديها لصواريخ العدوان الصهيوني المتكرر على أراضيها. /انتهى/.