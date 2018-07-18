ثلاثة انفجارات تهز مدينة حلب السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مصادر سورية أن ثلاثة انفجارات هزت المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار بحلب ولم تحدد الأسباب بعد.
فيما وقع انفجارين آخرين ضخمين بمدينة منبج التابعة لحلب على طريق الجزيرة تصاحب طيران مروحي اميركي. /انتهى/.
وقعت ثلاثة انفجارات في منطقة "الشيخ نجار" الصناعية في محافظة حلب السورية ليلة أمس ولم تحدد أسباب الانفجار إلى الآن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مصادر سورية أن ثلاثة انفجارات هزت المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار بحلب ولم تحدد الأسباب بعد.
فيما وقع انفجارين آخرين ضخمين بمدينة منبج التابعة لحلب على طريق الجزيرة تصاحب طيران مروحي اميركي. /انتهى/.
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