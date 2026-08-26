تدشين 4 إنجازات معرفية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه بحضور محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية، وعدد من كبار المسؤولين في الصناعة النووية، تم تدشين وتشغيل أنظمة تشخيص بلازما التوكامك تحت عناوين نظام فوتوإلكترون، ونظام بالومتري، ونظام تبادل الشحنة، وكذلك مختبر الاختبارات غير المتلفة (NDT) كإنجازات معرفية.

نظام فوتوإلكترون

يُعد نظام فوتوإلكترون منتجاً معرفياً قادراً على قياس درجة حرارة إلكترون بلازما التوكامك. ويُستخدم نظام فوتوإلكترون لإنتاج الطاقة في توكامكات البلاد المستقبلية.

ومن الجدير بالذكر أن نظام مطيافية فوتوإلكترون هو أداة تشخيصية غير تماسية، حيث يمكن من خلال قياس الطاقة وخصائص الأشعة السينية الخارجة من البلازما والحصول على درجة حرارة إلكترونات البلازما.

نظام بالومتري

تم تصميم وإنتاج نظام بالومتري لأول مرة في البلاد، وهو منتج معرفي يتمتع بقدرة على قياس القدرة المفقودة لبلازما التوكامك لتحسين الأداء. ويمكن استخدام نظام بالومتري لإنتاج الطاقة في توكامكات البلاد المستقبلية (التوكاماك (Tokamak)، هو عبارة عن جهاز تجريبي مصمم للاستفادة من الطاقة الناجمة عن الاندماج النووي (Fusion). وداخل هذا الجهاز، تُمتص الطاقة الناتجة عن اندماج الذرات، على شكل حرارة، بواسطة جدران الوعاء الحاوي. وتمامًا كما هي الحال في محطات الطاقة التقليدية، ستستخدم محطة الاندماج النووي هذه الحرارة لإنتاج البخار، ومن ثمّ الكهرباء، بالاعتماد على العنفات والمولدات).

والبالومتري هو تقنية كشف تقليدية في معظم التوكامكات، ويستخدم على نطاق واسع لقياس الطاقة المفقودة الناتجة عن الإشعاعات المنبعثة من بلازما الحبس، نظراً لامتلاكه بنية مرنة. يُستخدم نظام التشخيص هذا في معظم التوكامكات، بما في ذلك التوكامكات الكبيرة مثل KSTAR وEAST وJT-60U.

نظام تبادل الشحنة

تم تصميم وإنتاج نظام تبادل الشحنة كمنتج معرفي لأول مرة في البلاد، ويتمتع بقدرة على قياس أيونات بلازما التوكامك، ويمكن استخدام هذا النظام لإنتاج الطاقة في توكامكات البلاد المستقبلية.

يُذكر أن نظام تبادل الشحنة هو من بين أهم الأنظمة المستخدمة لقياس درجة حرارة البلازما في معظم التوكامكات المتطورة في العالم. وبشكل عام، الهدف من بناء هذا النظام هو قياس درجة حرارة أيون البلازما باستخدام الذرات المتعادلة.

تشغيل مختبر الاختبارات غير المتلفة (NDT)

تم إنشاء مختبر الاختبارات غير المتلفة (Non-Destructive Test) كمركز متخصص في مجال الاختبار والفحص والتدريب وتقييم كفاءة الكوادر المتخصصة، بهدف تقديم الخدمات الفنية والهندسية لمختلف الصناعات في البلاد.

يقدم هذا المجمع، بالاستفادة من المعدات المتخصصة والخبراء ذوي الخبرة والإجراءات التنفيذية الموحدة، الخدمات المتعلقة بالاختبارات غير المتلفة وتقييم حالة المعدات والقطع والمواد.

في هذا المختبر، يتم استخدام الطرق الرئيسية للاختبارات غير المتلفة، بما في ذلك الفحص البصري (Visual Test)، واختبار السوائل المخترقة (Penetrant Test)، واختبار الجسيمات المغناطيسية (Magnetic Test)، والاختبار فوق الصوتي (Ultrasonic Test)، والاختبار الإشعاعي (Radiographic Test)، واختبار التيار الدوامي (Eddy Current Test).

يُذكر أن هذا المختبر يقدم العديد من الخدمات، مثل عقد دورات تدريبية لجميع وحدات الصناعة النووية، وعقد اختبارات اعتماد الأفراد وفقاً لمعيار ISO/IEC 9712 في الصناعة النووية؛ وتقديم استشارات متخصصة وإجراء اختبارات غير متلفة خاصة لصناعات الطيران، ومحطات الطاقة (شركة مبنا، ووزارة النفط)، وشركة الغاز؛ وإجراء التصوير الإشعاعي الصناعي الرقمي للمشاريع الخاصة والقطع الحساسة التي لا يمكن التصوير الإشعاعي بالفيلم فيها، وفحص الشركات المتقدمة بطلب عقد دورات تدريبية في الاختبارات غير المتلفة ومنح تراخيص عقد هذه الدورات لمختلف الصناعات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإنجازات هي ثمرة الجهود المتواصلة والعمل الجماعي المتخصص، ونموذج ناجح للتعاون المشترك بين القطاع الحكومي والعديد من الشركات المعرفية والمراكز العلمية والبحثية، وقد وفرت منصة لتقديم خدمات متخصصة ومتقدمة لمختلف الصناعات في البلاد.