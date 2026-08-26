علي آبادي: المحطات المتضررة ستعود إلى التشغيل بحلول الصيف القادم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عباس علي آبادي، وزير الطاقة، قال مساء الأربعاء للصحفيين إن البلاد فقدت خلال الحرب الأخيرة إجمالي 4200 ميغاواط من القدرة المحطية، وأن إعادة بناء وتعويض هذه القدرة هي قيد التنفيذ.

وأشار وزير الطاقة إلى الأضرار التي لحقت بمحطات البلاد خلال الحرب الأخيرة، وقال إن الأعداء ألحقوا أضراراً بالمحطات الحكومية والخاصة، وقد تم ترميم المحطات الحكومية وعادت إلى التشغيل، بينما المحطات الخاصة لا تزال قيد الإصلاح.

وتابع علي آبادي أن أول محطة خاصة متضررة عادت أمس إلى التشغيل، ومن المقرر أن تعود جميع المحطات المتضررة إلى التشغيل بحلول الصيف القادم.

وأشار إلى برامج وزارة الطاقة لتطوير الطاقة النظيفة، مؤكداً أن لديهم برامج واسعة النطاق لتطوير محطات الطاقة المتجددة في البلاد.

/انتهى/