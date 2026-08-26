صادق: أضرار النقل في الحرب جرى ترميمها في غضون يومين كحد أقصى

أفادت وكالة مهر للأنباء أن فرزانه صادق، وزيرة الطرق والإسكان، أكدت على ضرورة تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتسهيل نشاط القطاع الخاص، والحد من التدخلات الحكومية، وقالت إنه في الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وفي ظل التهديدات والضغوط التي يمارسها العدو، يجب أن نسعى لتعزيز الثقة بين الشعب والقطاع الخاص والحكومة أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت أنه يجب التسهيل في إصدار التراخيص، وتقليل تدخل الحكومة في أنشطة القطاع الخاص والنخب ومنظمات المجتمع المدني، والاستماع عملياً إلى كلماتهم واهتماماتهم، وتمهيد الطريق لخدمتهم للشعب.

الموانئ الشمالية نشطت بأكثر من 120%

وأشارت إلى دور موانئ البلاد خلال الحرب، وقالت إن الموانئ الجنوبية تحولت في تلك الفترة إلى خط المواجهة الأمامي، ورغم المشاكل التي نشأت في هذه الموانئ، تم تنشيط قدرات الموانئ الشمالية بسرعة، وسُجلت زيادة في النشاط والحركة بأكثر من 120% في بعض المناطق.

وذكرت وزيرة الطرق والإسكان أنه في مجالات النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية والركاب والبضائع والملاحة البحرية، تحققت ملاحم كثيرة، وفي ظل تعرض الموانئ الجنوبية لمشاكل، زادت قدرات الموانئ الشمالية، وتم التنسيق بين القطاعات لاستمرار تدفق البضائع.

أضرار النقل جرى ترميمها في غضون يومين كحد أقصى

وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للنقل خلال الحرب، وقالت إن أي جسر تعرض للضرر، أو أي نفق واجه مشكلة، أو أي جزء من طرق المواصلات تضرر، عاد إلى دورة الخدمات اللوجستية والنقل في غضون ساعات إلى يومين كحد أقصى.

واعتبرت صادق أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود المقاولين والمهندسين والعمال الإيرانيين، وأضافت أن هذا لم يكن ممكناً دون حضور وجهود المقاولين والمهندسين والعمال الشجعان على مدار الساعة.

وشددت على دور منظمات المجتمع المدني، وقالت إنه ينبغي أن تظل منظمات المجتمع المدني كذلك، ولا يجب إخضاعها للآليات الحكومية، ولا إغراقها في التكاليف والتمويل الحكومي.

واختتمت وزيرة الطرق والإسكان بالقول إن على الحكومة أن تلعب دور التنظيم والتسهيل، وتسمح لمنظمات المجتمع المدني بممارسة مهامها وأنشطتها، وأن لهذه المنظمات دوراً رقابياً تجاه الحكومة، وعليها الاعتراف بهذا الدور.

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