الرئيس روحاني: إيران حققت انتصارين اثنين على أميركا في محكمة لاهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن الرئيس روحاني اعتبر في كلمته التي القاها اليوم السبت في مجلس الشورى الاسلامي حيث حضر جلسة مناقشة اهلية الوزراء الذين اقترحهم لتولي حقائب وزارة التجارة والصناعة والمعادن، العمل، الطرق والمواصلات والاقتصاد ، بأن التواجد الشعبي في مسيرات أربعين الإمام الحسين (ع) إنما هو موثق بين الشعب الايراني وآل بيت الرسول (ص) رغم ما خطط له الأعداء ورغم استمرار مؤامراتهم.

وشدد الرئيس روحاني خلال كلمته على ما حققه الشعب الايراني في الآونة الأخيرة من انتصار حازم أفشل المؤامرات الامريكية وسجل انتصاراً تاريخياً لصالحه على الصعيد العالمي قلّ له مثيل.

وقال روحاني: إننا قلّما رأينا في التاريخ ما حل اليوم بالولايات المتحدة إذ أنها اتخذت قراراً هاماً ضد بلدنا لم يرافقها فيه حلفاؤها التقليديون، منوهاً الى وقوف اوروبا أمام الولايات المتحدة لصالح ايران.

وأردف بالقول: ان ايران انتصرت مرتين على اميركا في محكمة لاهاي، حيث بات المجتمع الدولي ينظر للشعب الايراني على أنه يفي بكل التزاماته وللحكومة الاميركية على انها تنتهك الاتفاقيات .

واشار الرئيس الايراني الى ان البلاد حققت الكثير من الانتصارات التارخية منوها الى الانتصار السياسي الذي حققته ايران ضد الولايات المتحدة واصفا اياه بانه قل نظيره .

وتابع قائلا : لا يمكننا تحقيق الانتصارات من دون انسجام كافة القوى والمؤسسات والأجهزة وارشادات قائد الثورة الاسلامية ./انتهى/