إيرانيون يبتكرون طريقة حديثة لتنقية النترات في الماء

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، بأن النترات مركب لا رائحة له ولا لون ولا طعم يلوث المياه في كل مكان، وهو يتكون في النفايات الزراعية والأسمدة، وحتى في مياه المجاري، حيث يهدد صحة الإنسان، وخصوصا صحة الأطفال حديثي الولادة الذين يتم تغذيتهم ببدائل حليب الأم التي يتم إضافة الماء الغنية بالنترات إليها.

وفي هذا السياق ، قالت عضو هيئة التدريس في جامعة شهيد مدني بأذربيجان شمال غرب البلاد "مريم حسيني" ، إنه بالنظر إلى محدودية موارد الماء وخاصة مياه الشرب في العالم وإيران وبما أن مصادر المياه الجوفية تشكل في بعض المناطق المصدر الرئيسي الوحيد لتوفير شرب المياه ، فعليه تحظى سلامة المياه من الجراثيم والمواد الضارة بأهمية بالغة".

وأوضحت الباحثة الإيرانية في مشروع إزالة المياه من النترات ، بأنه "بسبب الاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية في الزراعة وتفريغ مياه الصرف الصحي غير المصفاة أو المياه العادمة المحتوية على نترات في البيئة ، فإن" النترات تترسب وتنفذ في المياه الجوفية والمياه السطحية".

وقالت إن مستويات النترات في مصادر مياه الشرب من المتوقع أن تزداد في المستقبل ، مضيفة أن النترات تؤثر على سلامة مياه الشرب وتسبب "ميثيموغلوبينية الدم" في الرضع والمواشي والإجهاض وإصابة الجهاز الهضمي بالسرطان.

وشددت عضو هيئة التدريس في جامعة شهيد مدني على ضرورة أنه من أجل الاستفادة من هذه الموارد ، ينبغي أن يتم التخلص من النترات الموجود في المياه.

وأشارت إلى أنها وفريقها البحثي تمكنوا من تصميم طريقة يمكن من خلالها تنقية النترات في الماء بشكل طبيعي عبر استخدام البكتيريا الموجودة في المياه.

ولفتت إلى أنه تم استخدام مفاعلين لإزالة بيولوجية للنترات من مياه الشرب. في هذه المفاعلات ، تم استخدام الكائنات الدقيقة المستخدمة في الحمأة النشطة بمحطة معالجة الصرف الصحي كملقحات أولية.

وتابعت : "في هذين المفاعلين ، تُحول بكتيريا نزع النيتروجين "denitrifier"، التي تستخدم الأسيتات كمصدر للكربون ، النتراتَ إلى غاز نيتروجين وتتطور في النظام الموجودة فيه. وفي المفاعل الأول ، تم تطوير بكتيريا "نزع النيتروجين " ككتلة حبيبية وفي المفاعل الثاني ، تم تطوير البكتيريا على أرضية ثابتة".

وخلصت الباحثة الإيرانية إلى أنه وفقا للدراسات والعمليات التي أجرتها هي وفريقها البحثي فقد أظهرت النتائج أن هذه الطريقة مناسبة جدا لنترجة مياه الشرب والصرف الصحي ، حيث تحول البكتيريا النتراتَ إلى منتج آمن كغاز النيتروجين".

وقالت : من خلال إزالة النترات من قنوات مياه الصرف الصحي والمياه العادمة ، فإنه من السهل الحيلولة دون تلوث مصادر مياه الشرب./انتهى/