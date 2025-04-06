اللواء باقري: قائد الثورة أكد ردا على ترامب ان ايران لن تبدأ حربا ولكنها سترد على كل تهديد بقوة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: "قائد الثورة أصدر تفويضاً بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة رداً على رسالة ترامب".

وأوضح اللواء باقري بشأن تبادل الرسائل بين ايران والولايات المتحدة: "كتب ترامب مؤخرا رسالة إلى قائد الثورة وتلقى ردا مناسبا وقفا لتدابير سماحة القائد واوامره".

وتابع: "رد قائد الثورة الاسلامية ارتكز على أننا لسنا البادئين بالحرب، لكننا سنرد على أي تهديد بكل قوتنا، كما أكد سماحته نحن نريد السلام في المنطقة. وفيما يتعلق بالقضية النووية، لا نسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية، بل نسعى إلى تلبية احتياجات أمتنا في مجال الطاقة النووية".

وصرح اللواء باقري: "كانت إجراءات قائد الثورة مبنية على أننا لن نتفاوض بشكل مباشر، ولكن لا توجد مشكلة في المفاوضات غير المباشرة لأن إيران لا تعترض الطريق وتترك الطريق مفتوحا للمفاوضات غير المباشرة، بحيث إذا تحركتم بصدق يمكن إجراء المفاوضات".

وقال رئيس الاركان العامة: "تمت الاشارة في الرسالة إلى إنكم كنتم الطرف الأكثر نكثًا للوعود والاتفاقات في المفاوضات السابقة، ولذلك لا ثقة لدينا بكم على الإطلاق.. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست دولة تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقبل بالبلطجة والهيمنة، وستقف في وجهها"، مؤكدا: "ردّنا على أيّ اعتداء على سيادة ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون قاسيًا ولا يمكن تعويضه".

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