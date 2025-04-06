المؤتمر الدولي الإيراني الثالث لعلوم البحار يُعقد في مايو

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أحمد نوحه كر، رئيس معهد أبحاث علوم البحار بجامعة طهران - فرع كيش الدولي، بأن المؤتمر القادم، الذي يتزامن مع اليوم الوطني للخليج الفارسي، سيتضمن ورشة عمل حول قضايا الحفاظ على البيئة ونقل المياه في الخليج الفارسي.

وأضاف أن أمانة المؤتمر تلقت حتى الآن 117 ورقة بحثية، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 130 ورقة.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على 50 ورقة بحثية للعرض: 10 منها كملصقات و40 كمحاضرات شفوية.

وأضاف نوحه كر أن المشاركات تشمل مساهمات من العراق، وتركيا، وباكستان، والصين، والنرويج، وجمهورية التشيك، والولايات المتحدة. وأضاف أن المواضيع الرئيسية للمؤتمر تشمل علوم البيئة البحرية، والتنوع البيولوجي، وتلوث السواحل، وتغير المناخ، والسياحة البيئية، واستراتيجيات التنمية المستدامة للموانئ، وحوكمة أنظمة الطاقة.

ويُبشر هذا الحدث بتشكيل نقاشات مستقبلية حول علوم البحار، والتنمية المستدامة، والابتكار البيئي.

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