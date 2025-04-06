إيران تبدأ التجارة الحرة مع أوراسيا في 5 مايو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ميرهادي سيدي مستشار الشؤون الدولية والاتفاقيات التجارية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية في تصريحات صحفية: "تمت الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الخمس في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي روسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا وأرمينيا، من قبل برلمانات هذه الدول الخمس ومجلس الشورى الإسلامي الايراني بعد ما يقرب من 7 سنوات من المفاوضات وتم الإعلان عنها في مارس الماضي".

وأضاف: "بموجب هذه الاتفاقية، سيبدأ تنفيذها بعد 60 يوما من آخر مصادقة عليها من قبل الدول، وبناء على التنسيق الذي تم، سيبدأ تنفيذها بشكل متزامن في إيران ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 5 مايو/أيار المقبل".

وفيما يتعلق بالتوقعات من هذه الاتفاقية، قال سيدي: "حاليًا، تُجرى أكثر من نصف تجارة العالم عبر اتفاقيات مماثلة، مما يؤدي إلى إلغاء أو خفض التعريفات الجمركية بين الدول. وتوفر هذه العملية ممرًا أكثر أمانًا وأقل تكلفة لمرور السلع التجارية".

وفي إشارة إلى أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لإيران، أوضح قائلًا: "هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها إيران اتفاقية شاملة كهذه تُخفض فيها التعريفات الجمركية إلى الصفر. في الواقع، تتضمن هذه الاتفاقية خمس اتفاقيات تشمل إيران وخمس دول أوراسية".

وأضاف سيدي: "بعد تطبيق الاتفاقية، ستتمتع 87% من صادرات إيران إلى هذه الدول الخمس بإعفاء جمركي كامل. وهذا من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في تسهيل وتسريع التبادل التجاري بين إيران وهذه الدول".

إمكانية فتح حساب سويفت بالريال

كما أشار إلى التطورات المالية، وقال: "في مجال التسهيلات المالية، أُنشئ نظام سويفت للتحويلات المالية بالريال والروبل، وأصبح بالإمكان إجراء التحويلات المالية بين إيران ومختلف الدول، وخاصة روسيا. كما حقق البنك الوطني الإيراني تطورات مهمة في مجال التحويلات المالية من خلال تأسيس بنك مير للأعمال في روسيا".

وأضاف سيدي في الختام: "إن هذه الاتفاقية التي لها تاريخ من الاتفاقيات الوسيطة منذ نوفمبر 2019، حققت تحسينات كبيرة في أبعاد النقل والتبادلات المالية بين إيران ودول أوراسيا".

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