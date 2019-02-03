لاريجاني يشيد بجهود الحرس الثوري في تقديم خدمات الرعاية الصحية وصيانة أمن البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني صرح في كلمة القاها خلال مناورات "اقتدار الرعاية الصحية العسكرية" التي أجرتها قوات الحرس الثوري الايراني صباح اليوم الاحد في دائرة الرعاية الصحية التابعة للقوة البرية، صرح: اليوم تعرفت عن كثب على جزء من قدرات حرس الثورة الاسلامية في مجال الرعاية الصحية وجهود الناشطين في هذا المجال وما يقدمونه من خدمات للشعب.

واعتبر لاريجاني أن احدى ابرز المواصفات التي يتمتع بها الحرس الثوري الايراني هي الشعور بالمسؤولية تجاه الثورة الاسلامية، إذ أدى ذلك الى استمرار هذه القوة الى جانب الروح الجهادية لديها.

وفي اشارة الى كلمة قائد الثورة الاسلامية حول أهمية الإدارة الجهادية واعتبارها الحل الامثل لإزالة العراقيل والمشاكل في البلاد، قال لاريجاني أن سبب في هذه الرؤية لدى قائد الثورة هو أن الروح الجهادية تفضي الى تحولات واسعة النطاق، مشيرا الى ما قدمه الحرس الثوري من خدمات كبيرة للشعب للثورة وللبلاد.

واعتبر لاريجاني أن تقديم مختلف الخدمات للشعب في كافة انحاء البلاد يعد من اهم الواجبات لدى المسؤولين قائلا: خصصنا ميزانية أكبر لهذا القطاع كي يتم تطوير ورفع مستوى هذه الخدمات.

ولفت لاريجاني الى محاولات اعداء النظام وسعيهم لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد، قائلا: أن لحرس الثورة الاسلامية دورا فعالا في مواجهة التهديدات وحماية الحدود والمناطق الحدودية النائية من الارهاب، كما أوعز لاريجاني وسائل الاعلام سيما الاذاعة والتلفزيون بإبلاغ الناس عن الخدمات التي يقدمها الحرس في مجال الرعاية الصحية، مضيفا أنه على الشعب والمسؤولين أن يقدرو هذه الجهود.

وأشاد لاريجاني بالجهود التي بذلها الحرس الثوري والخدمات التي قدمها من أجل اغاثة المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه غربي البلاد، كما لفت الى تضحيات القوة البرية للحرس الثوري من أجل صيانة أمن البلاد./انتهى/