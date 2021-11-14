سلامي يوجه قوات الحرس الثوري لمساعدة المتضررين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، اعلن عن توجيهات القائد العام للحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي في اعقاب الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزكان ظهر اليوم، بتجهيز جميع قوات الحرس الثوري لا سيما قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفيلق الإمام السجاد(ع) في محافظة هرمزكان والوحدات الأخرى المتمركزة في المنطقة للاستجابة السريعة في اغاثة المواطنين المتضررين من الزلازال.

وكانت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد اعلنت عن وقوع زلزال في مدينة لافت على مسافة نحو 50 كم من بندر عباس مركز محافظة هرمزكان، وان مركز الزلزال على عمق 18 كلم تحت سطح الارض، وان سكان محافظات بوشهر وكرمان وجنوب فارس شعروا بقوة الزلزال./انتهى/