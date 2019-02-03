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٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٥:٢٠

بابا الفاتيكان يوجه دعوة عاجلة من الإمارات بشأن الحرب في اليمن

بابا الفاتيكان يوجه دعوة عاجلة من الإمارات بشأن الحرب في اليمن

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى إنهاء الأزمة الإنسانية، واحترام اتفاقات الهدنة، قبل بدء رحلة إلى دولة الإمارات العربية.

وقال البابا فرنسيس، قبيل مغادرته الفاتيكان، إن "الشعب اليمني أٌنهك من الصراع الطويل، والكثير من الأطفال يعانون من الجوع، وغير قادرين على الحصول حتى على فتات الطعام"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف بابا الفاتيكان: "أناشد كل الأطراف في هذه الحرب، والمجتمع الدولي للضغط فورا لاحترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وضمان توزيع الطعام، والعمل لصالح الشعب"، متابعا "هناك أطفال جائعون وعطشى ولا يملكون الدواء".

ويتوجه البابا، في زيارة للإمارات اليوم الأحد، حتى يوم الثلاثاء، كما يصل شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، في وقت سابق، اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لعقد قمة مع البابا فرانسيس.

وتحظى زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان باهتمام غير مسبوق، حيث تعد الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية./انتهى/

رمز الخبر 1891941

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