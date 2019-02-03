برلماني إيراني: الالية المالية الاوروبية خطوة اولى للحفاظ على الاتفاق النووي

وقالوأفادت وكالة مهر للأنباء أن بروجردي قال في افادة صحفية ان هذه الالية تعد خطوة اولى جديرة بالملاحظة ونتوقع من اوروبا بان تلتزم بجميع تعهداتها فيما يتعلق بالاتفاق النووي وهذا حق للجمهورية الاسلامية الايرانية وواجب يقع على عاتق الاوروبيين.

وفيما يتعلق بوضع الاتحاد الاوروبي شرط قبول ايران بمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لتنفيذ الالية المالية قال بروجردي ان هذه القضية تاخذ مسارها القانوني في البلاد وان النهج التشريعي في ايران شفاف ومن الواضح ان اللائحتين المتعلقتين بمجموعة العمل المالي الدولية يجري دراستهما في مجمع تشخيص مصلحة النظام وتطويان مسارهما القانوني وان الاوروبيين يعلمون بذلك.

واضاف بروجردي ان وضع الاوروبيين شرط قبول ايران بـ(FATF) لتنفيذ الالية المالية غير مقبول وعليهم ان ينفذوا التزاماتهم كما تاخذ (FATF) مسارها القانوني داخل الهيكلية التشريعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعلق على ما يقال بان اوروبا قادرة على اتخاذ اجراءات على الصعيد السياسي فقط وليس على الصعيد الاقصادي قال بروجردي نحن ننتظر من الاوروبيين اتخاذ اجراءات اقتصادية وليس سياسية .