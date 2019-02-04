استمرار عودة اللاجئين السوريين نحو دير الزور

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن عمليات عودة اللاجئين السوريين من خارج حدود بلادهم نحو مدنهم وقراهم المحررة لازالت مستمرة بهدف إعادة استقرار البلاد، حيث أعلنت وكالة سانا السورية عن عودة نحو 300 شخص من المهجرين بفعل الإرهاب إلى منازلهم بريف دير الزور الجنوبي الشرقي عبر ممر الصالحية على نهر الفرات بينهم عشرات المطلوبين المستفيدين من مرسوم العفو بعد تسوية أوضاعهم تمهيدا لالتحاقهم بالقطعات والتشكيلات العسكرية.

وعاد في الـ 13 من الشهر الفائت أكثر من 300 مواطن من المهجرين إلى قراهم وبلداتهم المطهرة من الإرهاب عبر معبر الصالحية على نهر الفرات في دير الزور بينهم عشرات العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية المستفيدين من مرسوم العفو. /انتهى/