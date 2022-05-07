اعتداء جوي يستهدف دير الزور في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت مصادر ميدانية، أنّ طائرات حربية مجهولة الهوية استهدفت منطقة حويجة كاطع في دير الزور شرقي البلاد.

وأضاف المصدر أنّ "الغارة استهدفت محيط مزرعة مدنية في حويجة كاطع ولا وجود لأي موقع عسكري في المنطقة".

وحويجة كاطع هي جزيرة تقع وسط نهر الفرات الذي يمر في مدينة دير الزور، وتبعد نحو 100 متر عن قرية الحسينية شمالاً، وعن الجسر المعلق غرباً، وجنوباً حي الحويقة، وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 2 كلم فقط، وهي عبارة عن أراض زراعية.

وكانت وكالة "سانا" قد صرحت باستشهاد 4 جنود سوريين وجرح 3 آخرين، من جرّاء اعتداء إسرائيلي على محيط دمشق فجر الـ27 من نيسان/أبريل الماضي.

وقالت وزارة الدفاع السورية إنّ "العدو الإسرائيلي نفّذ اعتداءه برشقاتٍ صاروخيةٍ من اتّجاه طبريا، مستهدفاً محيط دمشق"، مؤكّدةً أنّ "وسائط الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ".

وفي الـ 9 من نيسان/أبريل، صرح مصدر في سوريا بأنَّ "الدفاعات الجوية السورية تصدّت لاعتداءٍ إسرائيليٍّ على منطقة مصياف، الواقعة غربي محافظة حماه".

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