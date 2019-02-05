  1. السياسة
٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٤:٢٨

اطلاق حركة "سآتي لأنّ" لشرح دواعي المشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة

اطلاق حركة "سآتي لأنّ" لشرح دواعي المشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة

أطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي حركة عنوانها "سآتي لأنّ" (مي آيم جون) لطرح دواعي الحضور في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية يوم الاثنين القادم.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه على اعتاب حلول الذكرى الاربعينية لإنتصار الثورة الاسلامية قام عدد كبير من الناشطين في الفضاء الافتراضي وبقيادة مؤسسة ضباط الحرب الناعمة، باطلاق حركة عنوانها "سآتي لأنّ" (مي آيم جون)، حيث تتمحور هذه الحركة حول دواعي الحضور في مسيرات اليوم الثاني والعشرين من شهر بهمن (11 اوكتوبر) في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بشوارع كافة المدن الايرانية.

وبإمكان الأشخاص شرح الحوافز التي تدفعهم للحضور بهذه المسيرات عبر نشر مقطع فيديو أو صورة أو تدوينة تتضمن هاشتاغ "مي آيم جون" بمعني "سآتي لأنّ".

وستقوم مؤسسة ضباط الحرب الناعمة الاعلامية بنشر هذه التدوينات في قنواتهم وصفحاتهم في الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي./انتهى/

رمز الخبر 1892012

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