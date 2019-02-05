وزير الدفاع: مهمة القوات المسلحة لا تنحصر بزمن الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي أعرب في جولة له على ميدان المناورات القتالية في القوات الأرضية، عن تهانيه بحلول الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية الإيرانية، منوهاً إلى إن مهمة القوات المسلحة لا تنحصر على الحرب فقط بل هي في إيام السلم إيضاً آملاً في تعزيز استثمارات وزارة الدفاعية الداخلية في المرحلة المقبلة.

وأردف وزير الدفاع إن إيران اليوم تحتاج إلى استكمال مسيرة التطوير والإعمار في مختلف أنحاء البلاد ولا سيما المناطق النائية منها، مشدداً على إن للجيش دور رئيسي في حماية هذه المناطق والمساهمة في تعزيز الطاقات الداخلية وتوظيفها في أفضل الطرق الممكنة للإرتقاء بالبلاد. /انتهى/.