نائب برلماني عراقي: جميع خيارات بغداد على الطاولة للرد على أية حماقة أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن النائب في البرلمان العراقي وعضو المكتب السياسي لتيار الحكمة "فادي الشمري" أشار في مقابلة مع مهر للأنباء الى التصريحات الأمريكية الأخيرة ضد طهران وأكد أن هذه التهديدات لن تطبق على الارض بسبب الظروف على ارض الواقع.

وأوضح الشمري أن هدف التواجد الأمريكي في العراق هو تعزيز مكانتها في المنطقة وبسط سيطرتها من اجل تنفيذ سياسات التوسعة والأطماع الاستعمارية.

أمريكا تريد مصادرة ثروات دول المنطقة

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مصادرة الثروات في المنطقة والسيطرة على القرار السياسي واستغلال الخلافات بين الدول والبلاد.

وأشار الى التصريحات الأمريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واصفا اياها بأنها تصريحات بعيدة كل البعد عن الدبلوماسية وان تصريحات " وقحة" .

وقال فادي الشمري النائب في البرلمان العراقي وعضو المكتب السياسي لتيار الحكمة إن الأمريكان يقولون إننا نريد محاصرة غيران ويتهمونها في هذا السياق بتهم خارجة عن النطاق الدبلوماسي في السياسات الدولية.

التهديدات الأمريكية ضد إيران لن تتحقق على أرض الواقع

واعتبر ان هذه التهديدات الأمريكية ضد ايران لن تتحقق وإن جمهورية العراق على مستوى الحكومة والشخصيات والشعب على وعي كاف بالمرامي الأمريكية.

وأوضح إن تصريحات ترامب الأخيرة والتي قال فيها إن الهدف من الوجود الأمريكي في العراق هو مراقبة ورصد السلوك الايراني مضيفا " لم يستغرب احد من تصريحات ترامب وإن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تسعى لافتعال الخلافات والأزمات".

تحركات برلمانية عراقية لاخراج القوات الامريكية من العراق

وأشار الى وجود تحركات برلمانية عراقية لاخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، مؤكدا عدم موافقة العراق على وجود قاعدة عسكرية تهدد أمن دول الجوار.

وأضاف النائب في البرلمان العراقي والقيادي في تحالف الاصلاح والاعمار " فادي الشمري" إن جميع خيارات بغداد على الطاولة للرد على أية حماقة أمريكية"./انتهى/